След две диагнози за рак: Почина актьорът Райън О'Нийл

Почина холивудският актьор Райън О'Нийл, който е известен с емблематични филми като "Любовна история" и "Хартиена луна“. Това става ясно от поредица от емоционални публикации на сина му в социалните мрежи.

На 8 декември Патрик О'Нийл сподели в Инстагарм, че баща му е починал "с любящия си екип до него, който го е подкрепял и обичал така, както той би обичал близките си".

Патрик описва баща си като "личния си герой“, посочва „Гардиън“.

Гледах нагоре към него, той винаги беше по-голям от живота. През 1967 г., баща ми вече е бил телевизионна звезда в "Пейтън Плейс". Там той се запознава с майка ми Лий Тейлър-Йънг и около 9 месеца по-късно се рождам аз, разказва младият О'Нийл.

"Баща ми стана международна филмова звезда с "Любовна история" в началото на 70-те години на миналия век - десетилетие, което той напълно смаза, като се снима във филми като "Какво става, докторе?", "Хартиена луна", "Бари Линдън", "Твърде далечен мост", "Главното събитие" и "Шофьорът", коментира още Патрик.

Новината за смъртта на О'Нийл идва след две диагнози за рак. През 2001 г. актьорът е диагностициран с хронична левкемия, а през 2012 г. - с рак на простатата.

So sad to hear the news of Ryan O’Neal’s passing. We made two films together, What’s Up, Doc? and The Main Event. He was funny and charming, and he will be remembered. pic.twitter.com/Z9ADMv2R5T

О'Нийл си проправя път като актьор, като участва в различни американски телевизионни предавания през 60-те години на миналия век.

Той е бил гост-актьор в предавания като "Недосегаемите", "Театър на General Electric", "Остави го на бивера" и др. Продължава да участва редовно в сериала Empire на NBC, а по-късно и в серийната драма Peyton Place в праймтайма. През 1970 г. се издига до световна слава, след като се снима в ролята на Али Макгроу в "Любовна история" - филм, който му носи номинации за "Златен глобус" и "Оскар".

След "Любовна история" О'Нийл се снима с Барбра Стрейзънд в "Какво става, докторе?" и "Главното събитие". В паузата между тези филми той се изявява заедно с 9-годишната си тогава дъщеря Тейтъм О'Нийл във филма „Хартиена луна“ от 1973 г., за който отново получава номинация за "Златен глобус".

Impossible to believe that Ryan O’Neal is gone. I felt so welcomed by his Peyton Place, the first big production brave enough to welcome me back from the blacklist.



An incredible talent, an incredible beauty. A gift of an artist we’re lucky to have so much of captured forever.