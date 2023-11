Жена заведе дело срещу актьора Джейми Фокс – пъхнал пръстите си в най-интимните ѝ области

Актьорът Джейми Фокс се явил тази сряда във Върховния съд на Ню Йорк, където получил обвинение за сексуален тормоз, съобщиха медии в САЩ.

Жалбата е била подадена от жена, според която Фокс я опипал без нейното разрешение, след като тя и нейна приятелка поискали да се снимат с актьора, когото засекли в ресторант в Ню Йорк през август 2015-а година.

Според показанията ѝ Фокс се съгласил да се снима с тях, като не си спестил комплиментите по нейн адрес, сравнявайки красотата ѝ с тази на Гейбриъл Юниън. В един момент обаче той „отместил ръката ѝ и я опипал по гърдата без съгласието ѝ“.

