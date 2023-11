Самолет се разби на паркинг, пилотът загина

Пилот на едномоторен самолет почина, след като машината му се разби паркинг до търговски център в Плейноу, Тексас, в късните часове на 21 ноември.

Местните власти казват, че самолетът не е паднал върху сграда, но е ударил много паркирани автомобили, предаде БТВ.

Според Федералната авиационна администрация самолетът е паднал северно от летище в Далас, но не е било известно в каква посока е летял.

Малък самолет се разби върху кола

Очевидци казват, че се е чул силен тътен, след което всичко наоколо е било обхванато в пламъци. Няма информация за други загинали или ранени

Тече разследване.

A plane just crashed in Plano near Midway and Plano Parkway pic.twitter.com/aF7sJOM7Of