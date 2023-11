Малък самолет се разби върху кола

Малък самолет катастрофира върху лек автомобил докато кацаше на летище в Тексас. Вместо върху пистата обаче, летателният апарат се озовал на пътното платно, като завършил в жесток сблъсък с движеща се кола.

Кадри, заснети от случаен свидетел, показват как самолетът преминава през оградата на летището по време на аварийно кацане.

"Видях самолета да снижава много бързо и веднага ми стана ясно, че ще излезе от пистата преди да успее да спре", сподели Джак Шнайдер.

Шофьорът на колата е откаран в болница с леки наранявания, а двама души от самолета не са пострадали.

Федералната авиационна администрация на САЩ разследва причините за катастрофата.

