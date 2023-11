Почина Томас Матингли – астронавтът, спасил "Аполо 13" след експлозия

Почина американският астронавт Томас Кен Матингли, който през 1970 г. се превръща в спасител за космическия кораб "Аполо 13", съобщи НАСА.

Той е издъхнал от естествена смърт на 87 години на 31 октомври.

Матингли има ключова роля в осигуряването на безопасното завръщане на "Аполо 13". Поради контакт с болен от рубеола и риск и той да е заразен, астронавтът е заменен от резервния пилот Джак Суигърт само 72 часа преди изстрелването. След като избухва експлозия на борда на космическия кораб, който пътува до Луната без него, от Земята Матингли разработва метод за пестене на енергия.

Така "Аполо 13" безопасно се връща в атмосферата след обиколка около естествения ни спътник. Без кислород за дишане и захранване на горивните клетки на совалката астронавтите трябва да се приберат. Матингли спасява живота на своите колеги - Джеймс Ловел, Джак Суигърт и Фред Хейз.

"Аполо 13" е седмият пилотиран космически кораб от програмата „Аполо“ на НАСА и третият, изстрелян с цел кацане на Луната. Това е първият космически кораб, претърпял авария извън земна орбита и успял да се завърне благополучно на Земята, след обиколка около Луната.

Емблематично за мисията в масовото съзнание остава радиосъобщението Houston, we’ve had a problem - „Хюстън, имаме проблем“, с което астронавтите докладват за аварията на центъра за контрол на полетите в Хюстън.

Почина последният астронавт от първата пилотирана мисия на програмата "Аполо"

Събитието е представено във филма от 1995 г. „Аполо 13“, в който Матингли е изигран от американския актьор Гари Синийс.

Томас Матингли е роден през 1936 г. в Чикаго. Той присъединява към военноморските сили на САЩ малко след като завършва университета през 1958 г., където лети с реактивни самолети. Приет е в класа на астронавтите през 1966 г. Приносът на Матингли е дал на човечеството много знания „отвъд Космоса“, посочва Бил Нилсън от НАСА.

Той поема ролята на пилот на командния модул на мисията "Аполо 16" и е командир на космически кораб в две мисии на космическата совалка.

По време на кариерата си Матингли прекарва 504 часа в Космоса, включително един час и 13 минути извънредна дейност по време на полета на "Аполо 16". С тази мисия той лети до Декартовите възвишения на Луната, откъдето събере скални проби.

Матингли е член на помощния екипаж на "Аполо 8" - първата мисия, която посещава Луната, и на "Аполо 11", при която за първи път човек стъпва на Луната. Матингли има водеща роля и в разработването и тестването на скафандъра и раницата от ерата на "Аполо".

„На 31 октомври загубихме един от героите на нашата страна. Матингли имаше ключова за успеха на нашата програма "Аполо", а ярката му личност ще гарантира, че ще бъде запомнен в историята“, коментира Бил Нилсън.

With heavy hearts, we bid farewell to @USNavy rear admiral and @NASA astronaut Ken Mattingly. His brave contributions providing critical decisions to rescue the Apollo 13 crew, and serving as a key player in the Apollo and early Shuttle programs will long be remembered. #RIP