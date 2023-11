Излязоха първите резултати от токсикологичния анализ на Матю Пери

Излязоха предварителните резултати от токсикологичния анализ на починалия в събота актьор от „Приятели“ Матю Пери. От тях става ясно, че смъртта му не е настъпила в резултат на свръхдоза.

Източници от полицията разкриха пред сайта TMZ, че в резултат от взетите проби не са били открити следи от фентанил или метамфетамин в организма на Пери.

Тялото на Матю Пери не е престояло дълго в джакузито

Въпреки това продължава провеждането на по-задълбочени тестове, за да се установи дали в тялото на актьора няма друг тип наркотици и дали лекарствата, които е приемал, са били дозирани правилно.

Окончателните резултатите ще бъдат готови след 4 или 6 месеца, като едва тогава съдебният лекар ще оповести официалната причина за смъртта на Матю Пери, информира 20minutos.

