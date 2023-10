Елен нахлу в претъпкан ресторант

Елен нахлу през витрината на ресторант „Нудълс енд кампъни“ в американския град Белойт, щата Уисконсин, и премина през цялото заведение пред изумените погледи на посетителите, съобщи АП, цитирани от БТА.

На кадри от видеонаблюдението се вижда как еленът се втурва в претъпкания ресторант по време на обяда, което принудило клиентите да се разбягат.

След това животното проучило обстановката в трапезарията и кухнята, преди да излезе през задната врата, отворена предвидливо от служител, съобщи говорителката на „Нудълс енд кампъни“ Стефани Джером пред Aсошиейтед прес.

People go to Noodles & Company to save a buck, not to have one interrupt their meal. But that’s what happened in Beloit, Wisconsin, on Tuesday when a deer came crashing through the restaurant’s window. https://t.co/siXircWzJ8 pic.twitter.com/DOn63Qqutx