Над 150 коли се нанизаха в адска катастрофа, има загинали

Най-малко седем души загинаха и над 20 бяха ранени при жестока масова катастрофа със 158 превозни средства.

Инцидентът стана на междущатската магистрала в Луизиана по време на „супер мъгла“, която не остави никаква видимост на водачите.

Департаментът за контрол на трафика на Луизиана съобщи, че се е образувало 20-километрово задръстване заради катастрофата, пише Телеграф.

#UPDATE Louisiana State Police reports 7 people are now dead and at least 30 injured due to the massive pileup on I-55. First responders say that number could climb as they continue monitoring the survivors of the crash. The wreck involved 150 vehicles pic.twitter.com/N7wpzMZQAn

Допълнителни жертви може да бъдат локализирани, след като мястото на катастрофата бъде разчистено, казаха от полицията. Снимки и видеа от мястото на инцидента показват огромно количество смачкани автомобили, като някои от тях са силно обгорели.

A "super fog" in Louisiana caused a multi-car pileup on I-55 near New Orleans after severely reducing visibility, police say.



Gov. John Bel Edwards confirmed that there were fatalities in the crash, but did not say how many people were killed or injured. https://t.co/iH0E5sVDio pic.twitter.com/Zg3IhrS75v