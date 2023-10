Непозната жена прекъсна в събота реч на американския президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в. Докато държеше слово по време на събитие, посветено на правата на ЛГБТ+ общността в страната, държавният глава беше прекъснат от викове в залата по повод конфликта в Близкия изток.

„Оставете Газа на мира, прекратете огъня!“, призоваваше жената с викове в залата, където се провеждаше мероприятието.

В този момент Байдън прекъсна речта си, но не успя да чуе какво точно викаше тя.

Каквото и да казва, не мога да я чуя. Не чувам какво казвате, но ви благодаря, заяви президентът на жената.

Кабинетът на Нетаняху: Няма прекратяване на огъня в Ивицата Газа

Макар речта на Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в да се отнасяше за защитата правата на ЛГБТ+ общността, той също така коментира и ескалацията на напрежението в ивицата Газа.

Свидетели сме на най-ужасяващите зверства срещу еврейската общност от времето на Холокоста. Освен това имаме и хуманитарна криза в Газа, коментира той.

Байдън уточни, че болшинството от хора, които живеят в Газа, са невинни палестинци и нямат нищо общо с терористите от „Хамас“.

BREAKING: Biden was just interrupted by a Jewish activist at the @hrc dinner. "Let Gaza live" and "Ceasefire now." Biden couldn't make out what she was saying but that's what I'm being told she said. pic.twitter.com/6Vr9IZbTFm