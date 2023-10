Близо 1000 птици загинаха след удар в сграда в Чикаго

Близо 1000 птици загинаха, след като влетяха в сграда в Чикаго само за ден, съобщава Би Би Си, цитирани от БТВ.

Инцидентът е станал миналата седмица и бройката на смъртните случаи далеч надхвърля тази на миналите миграционни сезони.

Според експертите причината за това са необичайно голямата миграция, лошото време и липсата на подходящи съоръжения за птиците на сградите. Около 960 птици са се ударили в най-големия конгресен център McCormick Place Lakeside Center.

Защитниците на птиците призовават сградите да изключват ярките светлини, защото те могат да дезориентират птиците.

Птиците са събрани от учени и доброволци в музей.

От конгресния център съобщиха, че изключително голям брой мигриращи птици са умрели поради необичайни метеорологични условия и птичи объркване, причинено от светлини. Осветлението на McCormick Place обикновено е изключено през нощта, но се включва, когато има събитие в центъра.

Експертите смятат, че необичайно голям брой птици са летели в и около Чикаго и другите части на окръг Кук Каунти миналата сряда, възползвайки се от ниските температури и благоприятните ветрове.

Проучване от 2019 г. от лабораторията по орнитология на университета “Корнел” изчислява, че приблизително 600 милиона птици умират при сблъсъци в сгради в САЩ всяка година, като Чикаго, Хюстън и Далас са най-опасните градове.

Nearly 1,000 birds died after striking the windows at McCormick Place convention center on October 5: the most Field collecting efforts have documented in the past 40 years.



: Lauren Nassef pic.twitter.com/d0AvYmwSQW