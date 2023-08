Военен самолет на САЩ се разби при учения в Австралия

Американски военен летателен апарат се разби днес в Северна Австралия по време на съвместни учения на въоръжените сили на двете страни. Няма съобщения за жертви, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Телевизия "Скай нюз Австралия" съобщи, че конвертопланът (б. ред.: вид летателен апарат, който съчетава характеристики както на самолет, така и на хеликоптер, като може да излита и да каца както хоризонтално, така и вертикално) "Ви-22 Оспри" (V-22 Osprey) с около 20 американски морски пехотинци на борда се е разбил северно от Дарвин - главния град на региона Северна територия.

Няма съобщения за загинали хора при злополуката на остров Мелвил, част от архипелага Тиви. Голям брой военни са били евакуирани от разбилия се конвертоплан, съобщи австралийската национална телевизия Ей Би Си.

Министерството на отбраната на Австралия уточни, че на борда на летателния апарат е имало само американски военнослужещи.

През 2017 г. трима души загинаха при падането на американски "Ви-22 Оспри" в морето по време на съвместни военни учения с Австралия. С този вид летателни апарати станаха още няколко смъртоносни злополуки, отбелязва Франс прес, цитирани от БТА.

Изтребител F-18 се разби, пилотът загина

Миналия месец четирима австралийски войници загинаха при разбиването на хеликоптера им край остров Хамилтън в североизточния австралийски щат Куинсланд по време на съвместни военни учения със Съединените щати.

