Хаваите са неузнаваеми след горските пожари

55 са жертвите на огнения ад на Хавайските острови, а хиляди останаха без дом. Полицията обяви, че около хиляда души са в неизвестност.

Дългата брегова ивица, преди пълна с живот, сега е напълно унищожена. Изпепелени са коли, улици и домове.

At least 36 people have been killed in Maui and thousands of Hawaii residents have fled their homes from of one of the deadliest U.S. wildfires in years. The fires have been fueled in part by violent winds from Hurricane Dora, more than 800 miles away.



