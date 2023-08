Забраняват творби на Шекспир в училища в САЩ заради расистки пасажи

Уилям Шекспир се превърна в жертва на нормите, които налагат ограничаване на учебното съдържание в държавните училища в щата Флорида.

Преди старта на новата учебна година преподавателите по английски език в окръг Хилсбъроу са били уведомени, че ще могат да запознаят учениците само с определени пасажи от текстовете от театралните творби на английския драматург, в които не присъства сексуално или расистко съдържание.

Училищните власти в Хилсбъроу предприемат мярката заради закон, подписан от губернатора на Флорида Рон Десантис, който забранява в учебната програма да се дискутират творби, в които се засяга темата за половата идентичност. В случай че даден учител наруши закона, го грози дисциплинарно наказание.

"Дисни" ограничи достъпа до "Питър Пан" и "Дъмбо" заради расистки стереотипи

Преподавателите са наплашени. Не знаят какво може и какво не може да правят и на практика са принудени да стъпват върху тънък лед, когато се стигне до преподаването на материал. Това е огромно предизвикателство за всички нас, които работим в общественото образование, коментира за местния канал WSLN Роб Крит, председател на Асоциацията на учителите в окръг Хилсбъроу.

Говорителката на училищен окръг Хилсбъро Таня Арджа се позова на закона, когато беше попитана за пиесите на Шекспир, в които ще се преподават само пасажи без секс – тема, ограничена до часовете по здравеопазване, и въпроси, свързани с расата – друга тема табу в държавните училища във Флорида.

English teachers in the Hillsborough County School District in Florida will be limited to teaching William Shakespeare through excerpts rather than having students read through his full works due to controversial #DontSayGay legislation. pic.twitter.com/Q0oU6ncYin