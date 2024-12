„Ето колко е просто“: Републиканка поиска публична екзекуция за имигрантите, които убиват и изнасилват

Валентина Гомес, която е кандидат за Конгреса на щата Тексас, изложи радикалните си възгледи в социалните мрежи по темата с нелегалните мигранти, които убиват или изнасилват американски граждани.

Гомес, която има колумбийски корени, поиска всеки нелегален мигрант, който убие или изнасили американски гражданин, да бъде публично екзекутиран.

Ще се кандидатирам за Конгреса в Тексас. Не ме е страх нито от педофилите, нито от престъпниците, нито от корумпираните в столицата Вашингтон. Изпитвам страх единствено от Бог, декларира Гомес в платформата Х.

I’m running for Congress in Texas. I don’t fear pdfs, criminals, or the crooks in DC. I only fear God. pic.twitter.com/sWiZBOdTmf

Като представителка на Републиканската партия, крайните ѝ позиции нямаше да будят такова безпокойство, ако тя не беше решила да демонстрира нагледно какво трябва да бъде предприето спрямо имигрантите, извършващи престъпления в САЩ.

Тръмп обеща да назначи допълнителни 10 000 служители на гранични патрули, ако победи на изборите

Преди дни Гомес публикува клипче в социалните мрежи, на което, въоръжена с пистолет, застрелва в тила манекен, за да илюстрира какво трябва да се прави с нелегалните имигранти, признати за виновни в престъпления от най-висока степен.

Ето колко е просто: публични екзекуции за всеки имигрант, който изнасили или убие американски гражданин. Такива не заслужават депортация. Заслужават смърт, казва в клипчето 25-годишната Гомес.

Texas Congressional candidate Valentina Gomez releases video demonstrating the punishment she wants for illegal immigrants who k*ll Americans.



"It's that simple: public executions for any illegal that r*pes or k*lls an American." pic.twitter.com/u648P0lStX