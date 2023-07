Момиче, изчезнало преди 4 години, се появи в полицейското управление

14-годишно момиче, което преди четири години изчезва от дома на родителите си във Финикс – столицата на американския град Аризона, днес е живо и в добро общо състояние.

18-годишната вече Алис Навара сама пристигнала в полицейското управление на малко градче в Монтана, оказала изключително съдействие и помолила да бъде извадена от списъка на издирваните лица.

На 15 септември 2019 г. тя оставила бележка, преди да напусне дома си: „Избягах. Ще се върна. Кълна се. Съжалявам."

В продължение на четири години обаче родителите на детето с аутизъм не знаят дали то все още е живо. В докладите за него пише, че въпреки нарушенията в развитието си то може да общува добре, пише бТВ.

„Уверени сме, че човекът, с когото разговаряхме, е Алисия Наваро. Тя е в безопасност, изглежда здрава и щастлива“, коментира на пресконференция говорител на полицията. Родителите ѝ са били информирани незабавно.

Полицията все още разследва обстоятелствата около нейното изчезване и случилото се през последните четири години. Според една от версиите изчезването на момичето може да е било свързано с приятели, с които се е запознало онлайн. „Мисля, че все още всичко е много рано в нейния процес на оздравяване. Къде ще остане, зависи от нея, а ние ще ѝ помогнем по всякакъв възможен начин, за да сме сигурни, че е в най-добрата ситуация", казва лейтенант Скот Уейт.

Майката на Алисия публикува видео в сряда, в което казва, че е истинско чудо, че дъщеря ѝ се е появила. „Важното е, че тя е жива. Има чудеса. Никога не губете надежда и винаги се борете“, казва Нунес. Срещата между майка и дъщеря след четири години е емоционална. Тийнейджърката уверила майка си, че е добре и се извинила многократно за болката, която е причинила, коментира „Ню Йорк Поуст“.

Алисия помолила за уединение. Засега е поискала да остане в Монтана. „Колкото и да ни се иска да кажем, че това е краят, това вероятно е само началото и не е ясно докъде ще стигне това разследване“, казва лейтенант Скот.

