Момиченце, отвлечено преди шест години, беше намерено

Момиче, изчезнало преди шест години в щата Илинойс (САЩ), е била намерено живо и здраво миналата събота в Северна Каролина, информира в-к "Ню Йорк пост". Тя е била открита благодарение на популярния сериал на Нетфликс "Неразрешени загадки", чийто сюжет се върти около реални отвличания.

Името на момичето е Кайла Ънбехаун и е била на 9 години, когато майка ѝ – Хедър Ънбехаун, я отвлича на 5 юли 2017 г. Двете са били разпознати от сервитьор в ресторант в Ашвил, Северна Каролина, който веднага подал сигнал в полицията.

Случаят с изчезването на Кайла е бил излъчен съвсем наскоро със заглавието "Отвлечени от родителите си". Във въпросния епизод от сериала на Нетфликс се разказва как майката на момичето, която не е имала попечителство върху него, я отвлича, когато я посещава в дома на баща ѝ. След това следите и на двете изчезват.

Семейство случайно откри дъщеря си с ДНК тест, след като тя е отвлечена

Шест години по-късно Хедър Ънбехаун, сега на 40 години, е арестувана от местните власти и трябва да плати глоба в размер на 216 000 долара. В момента се подготвят документите за екстрадиция на жената обратно в Илинойс, съобщиха от офиса на прокурора.

Кайла Ънбехаун, която в момента е на 15 години, се намира в Агенцията по социални услуги на Северна Каролина и очаква баща ѝ да си я прибере вкъщи.

Самият той благодари на всички, които са помогнали за намирането и връщането на дъщеря му, и пожела медиите да ги оставят на спокойствие за известно време.

BREAKING NEWS



NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT