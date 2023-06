Актьорът Трийт Уилямс загина при катастрофа с мотоциклет

Американският актьор Трийт Уилямс почина в понеделник след катастрофа с мотоциклет в щата Върмонт, съобщиха АП и ДПА, позовавайки се на местната щатска полиция.

Мотоциклетът на 71-годишния Уилямс се е сблъскал с джип, който е правел ляв завой към паркинг в град Дорсет. Той е носел каска, казаха от полицията на Върмонт.

Шофьорът на джипа е с леки наранявания и не е настанен в болница. Той е сигнализирал за маневрата предварително и не е задържан от властите веднага, въпреки че разследването на катастрофата продъжава.

„Той беше актьорът на актьорите“, каза агентът на Уилямс Бари Макферсън за сп. „Пийпъл“. „Режисьорите го обичаха. Той беше сърцето на Холивуд от края на 70-те насам.“

Трийт Уилямс прави своя дебют в света на киното през 1975 г. с ролята си на полицай във филма „Deadly Hero“. В рамките на кариерата си той участва в над 120 телевизионни сериали и филми. Известен е с продукциите „Принцът на града“, „Имало едно време в Америка“ и др.

Номиниран е за награда „Златен глобус“ за ролята си на лидера на хипи група Джордж Бъргър във филмовата версия на хитовия мюзикъл „Коса“ от 1979 г.

„Аз и Трийт прекарахме месеци в Рим за снимките на „Имало едно време в Америка“, каза актьорът Джеймс Уудс в социалните мрежи. „Понякога е самотно да си на път дълго време по време на снимки, но неговото непоколебимо добро настроение и чувство за хумор бяха дар от бога. Наистина го обичах и съм съкрушен, че го няма.“

