Пожарите в Канада натровиха въздуха по Източното крайбрежие и в Средния Запад на САЩ

Димът от горски пожари в Канада отрови въздуха по Източното крайбрежие и в Средния Запад на САЩ, предаде Асошиейтед прес. Нездравословна мъгла покри столиците на двете страни, доведе до отмяна на полети и бейзболни мачове, а хората извадиха маски за лице от времето на пандемията, пише БТА.

Представители на Канада се обърнаха за помощ към други държави в борбата с над 400 пожара в цялата страна, които вече принудиха 20 000 души да напуснат домовете си. Въздух с опасни нива на замърсяване се разпространи в района на Ню Йорк, централната част на щата Ню Йорк и части от Пенсилвания и Ню Джърси, засягайки милиони хора.

Индексът за качество на въздуха, който се измерва от Агенцията за опазване на околната среда, на моменти надхвърляше 400 в градовете Сиракюз и Ню Йорк и в долината Лехи в Пенсилвания. Ниво от 50 или по-малко се счита за добро, а всичко над 300 се счита за "опасно", пояснява АП.

Според канадските власти този сезон се очертава да бъде най-лошият откъм горски пожари в историята на страната.

Дим от пожарите в Канада навлиза в САЩ още от миналия месец, но явлението се засили с последните пожари в Квебек, където в сряда около 100 пожара бяха извън контрол.

Гъст дим е обхванал центъра на столицата на Канада - Отава, както и град Торонто.

Над 950 пожарникари и друг персонал са пристигнали от САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка, а скоро се очакват още, съобщи говорителка на Канадския междуведомствен център за горски пожари.

Президентът на САЩ е изпратил в Канада над 600 пожарникари и оборудване, заяви говорителка на Белия дом.

Метеорологичната обстановка благоприятства навлизането на дима на територията на САЩ, обясниха от Националната метеорологична служба. Очакваните дъждове през уикенда или в началото на следващата седмица ще помогнат за изчистване на въздуха, но по-сериозно облекчение ще дойде след ограничаване или потушаване на пожарите.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви, че един милион маски N95 ще бъдат на разположение в държавните учреждения. Град Ню Йорк затвори плажовете, а кметът Ерик Адамс каза на жителите да стоят на закрито, доколкото е възможно. Зоологическите градини в Бронкс и Сентрал парк затвориха по-рано и вкараха животните си вътре.

