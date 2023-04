Покрив на театър рухна по време на концерт, един човек загина

Един човек загина, а 28 бяха ранени, след като покрив на театър се срути по време на концерт снощи в американския град Белвидиър, щата Илинойс, предаде ДПА, като се позова на властите.

Началникът на полицията в града Шейн Уди каза на пресконференция, че служители на реда са пристигнали на място след срутването в театър "Аполо", където е имало метъл концерт.

Той заяви, че са извършени издирвателно-спасителни дейности.

По думите му на мястото е царял хаос, а пристигналите екипи са се опитали да овладеят ситуацията, доколкото могат. "Опитахме се да влезем и да спасим колкото можем повече хора", каза той.

Представител на медицинския център "Сейнт Антъни" в град Рокфорд заяви, че са приети за лечение 12 души и никой от тях не е починал. Служителят каза, че пострадалите са разпределени в три болници, предава БТА.

Националната метеорологична служба заяви, че за Белвидиър е било издадено предупреждение за торнадо. Радарни данни са показали, че се е образувало торнадо в обширен район, включващ града.

Снощи в театъра е трябвало да изнесат концерт метъл групите "Морбид ейнджъл", "Ревокейшън" и "Скелетал римейнс". В съобщение на страницата на "Морбид ейнджъл" във Фейсбук беше посочено, че представлението е било отменено заради торнадо, връхлетяло мястото на събитието.

