Американски щат забранява социалните мрежи за непълнолетните

Американският щат Юта одобри закон, който забранява на непълнолетните да си правят профил в социалните мрежи без знанието и съгласието на техните родители или настойници.

Законът беше подписан този четвъртък от губернатора-републиканец на щата Спенсър Кокс. Освен това беше въведен и дигитален "вечерен час", според който младите не трябва да влизат в социалните мрежи между 22:30 и 6:30 ч сутринта, освен ако не им бъде позволено от по-възрастен, информира The Hill.

Facebook пристрастява към интернет

Наредбата ще влезе в сила чак през март 2024 г., но Кокс подчерта, че ще използва времето дотогава, за да работи съвместно с компаниите за социални медии, за да се изчистят някои детайли по законодателството.

We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:



SB152 requires social media companies to verify that users in https://t.co/GVAcSi9zHx… pic.twitter.com/M1Kbya1xQi