Актрисата Аманда Байнс влезе в психиатрия, след като била видяна да ходи гола по улиците

Американската актриса Аманда Байнс е била върната обратно в психиатрична клиника, след като в неделя е била забелязана да се разхожда гола из улиците на Лос Анджелис.

По информация на местни медии вероятно става дума за поредния рецидив на Байнс в резултат от проблемите ѝ с наркотиците.

Вкараха Аманда Байнс в лудница

36-годишната Байнс е спряла кола по средата на пътя и казала на шофьора да се обади за помощ, защото получила психотична атака. Пристигналите на място медицински екипи я закарали директно в една от психиатричните клиники, където се намира и до този момент, информира сайтът TMZ.com

Това не е първият случай, при който изигралата Холи Тайлър в сериала "Какво харесвам в теб" проявява ментални проблеми. Преди време Байнс бе диагностицирана с биполярно разстройство. Това, заедно с периодичните ѝ ексцесии, породиха различни скандали, които в крайна сметка отдалечиха актрисата от професионалното ѝ поприще.

