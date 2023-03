Почина певецът Боби Колдуел

© Getty Images

Слушай новината Слушай новината

Ар ен би певецът Боби Колдуел почина на 71 години в дома си в Грейт Медоус, Ню Джърси, след дълго боледуване, съобщи Асошиейтед прес.



Колдуел става известен с хита "What You Won't Do for Love" през 1978 г. Поколения от фенове и певци харесват гласа и стила му. Кавъри на "What You Won't Do for Love" правят "Бойз ту мен" и Майкъл Болтън. Други като Комън, Лил Нас Екс, Чанс дъ Рапър използват части от негови песни за свои хитове.

Почина световноизвестен Нобелов лауреат



Друг толкова голям хит като "What You Won't Do for Love" Колдуел няма, но издава няколко албума, оценявани високо от колегите му, като "Cat in The Hat" и "Carry On" от 80-те години на миналия век.

През 90-те години той записва американски класики, направени популярни от Франк Синатра и Нат Кинг Коул, на които се възхищава, пише БТА.

1









Копирано