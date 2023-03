Товарен влак дерайлира в САЩ, превозвал опасни товари

Влакова композиция, превозвала опасни товари, дерайлира снощи в северноамериканския щат Аризона, съобщи в. "Ню Йорк таймс".

Инцидентът е станал недалеч от град Топок, предава БТА.

Причините засега не са известни.

Това не е първият подобен случай в САЩ през този месец. На 4 март в щата Охайо дерайлира товарен влак на американската транспортна компания "Норфолк саудърн", превозвал химикали.

