Още една мощна буря връхлетя Калифорния през нощта срещу събота, като принуди хиляди хора да се евакуират и доведе до смъртта на поне двама души, а в крайбрежния окръг Монтерей се образува дига.

"Надявахме се да избегнем и предотвратим тази ситуация, но най-лошият сценарий настъпи с преливането на река Пахаро и скъсването на дигата около полунощ", заяви в събота в Twitter Луис Алехо, ръководител на окръг Монтерей.

В петък директорът на щатските служби за извънредни ситуации Нанси Уорд обяви, че бурята вече е отнела живота на най-малко двама души.

Снимки, публикувани в Twitter от акаунта на Националната гвардия на щата, показваха как гвардейци спасяват жители, заклещени в колите си от високата вода.

