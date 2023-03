Тъмночервен код за опасно време в Калифорния

Обявиха тъмночерен код за опасно време в Калифорния. Наредена е подготовка за незабавна евакуация след мощната буря, ударила региона. Огромното количество дъжд ще засегне сериозно най-малко 70 хиляди души, съобщиха от областната управа.

Местни медии публикуваха кадри на сериозните материални щети. Обилните валежи са блокирали основни пътни артерии в региона. Жители сигнализираха, че са блокирани. Властите в региона пък заявиха, че ключова магистрала в град Сокуел е била разрушена и хората в града, не могат да получат помощ.

This isn’t good. Part of the community of Soquel in Santa Cruz County is cut off because Bates Creek washed out North Main Street in the storm #flooding pic.twitter.com/zSUbPEUkXx