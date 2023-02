Взрив в стоманодобивна фабрика в Охайо, има загинал и ранени

Експлозия е избухнала в завод за метали в Охайо. При инцидента е загинал един човек, а дузина други са ранени.



На мястото на инцидента са изпратени противопожарни служби от цял ​​североизточен Охайо.

Капитанът на една от пожарната заяви пред медиите, че 13 души са били откарани в болница, много от тях с рани от изгаряния.

Димът от експлозията се вижда от километри. Отломки от взрива са паднали и по съседните сгради.





A steel mill caught fire in #OakwoodVillage, #Ohio in the United States.



According to local media, the fire started after an explosion. Several victims were sent to the hospital. pic.twitter.com/3qkbHSSYME