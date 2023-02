Тийнейджърка, изчезнала преди повече от година, е открита жива в гардероб

14-годишно момиче, което е обявено за изчезнало през 2021 г., е намерено в гардероб в дома си в американския град Порт Хурон в щата Мичиган, съобщава Скай Нюз.

Тийнейджърката е открита във вторник и е била много разстроена и уплашена.

След като са я открили полицаите са го закарали в болница, където е установено, че момичето е бременно.

Службите за закрила на детето съобщиха, че бащата е бил много щастлив, след като детето му е намерено живо.

Властите смятат, че момичето е било отвлечено, предаде БТВ.

