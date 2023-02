Един убит и трима ранени при масова стрелба във Вашингтон

Един човек е убит и трима са ранени при стрелба, извършена на няколко места във Вашингтон, съобщи в сряда полицейско управление на града.

Според NBC Washington въоръжен мъж е стреляйки безразборно по хора след кавги в градски автобус и след това на метростанция Potomac Avenue.

В крайна сметка властите съобщиха, че един служител на метрото, който се е опитал да се намеси, е бил убит, а други трима души са били ранени. Заподозреният стрелец е бил заловен от пътници във влака на метрото и веч е в ареста.

Полицията в Небраска застреля въоръжен с пушка нападател в магазин

"Героизмът на убития служител на метрото трябва да бъде признат тук и днес“, заяви помощник-началникът на столичната полиция Ашан Бенедикт, добавяйки, че намира за "смущаващ" факта, че гражданите е трябвало да се намесят.

Полицаи задържаха заподозрения на жп платформата на метростанция Potomac Avenue, но мотивът за нападението не беше разкрит.

Massive police response at the Potomac Avenue Metro Station following a shooting. Police say one person has been shot and killed another one injured. Suspect is in custody. Many officers are huddled at the intersection of Potomac Ave & 14 St. Awaiting for update. @nbcwashington pic.twitter.com/oA3Bgl2wyE