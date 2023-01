Пожар в небостъргач в Чикаго, един човек загина

Над 300 пожарникари се включиха в борбата с пожар, който се разрази на няколко етажа на многоетажна сграда в Чикаго.

Комисарят на пожарната в Чикаго, Анет Нанс-Холт каза, че един човек е загинал, а осем други са откарани в районни болници, включително един пожарникар. И уточни, че на този етап всички пострадали са в стабилно състояние.

Кадри отвън на сградата, заснети минути след началото на пожара, показват силните пламъци и дим, които се издигат във въздуха.

„Наистина не разбрах, че е пожар, докато съсед не почука на вратата ми, след което ни евакуираха. Трябваше да слезем по стълбите, а аз живея на 21-ия етаж. Беше пълен хаос.“, каза Барбара Джойнър, жителка на сградата.

Сградата има 298 апартамента в нея, като около 267 от тях са заети според Чикагската пожарна служба.

Джойнър казва, че много жители на сградата са възрастни хора, включително 81-годишната жена, за която се грижи.

Пожарната служба в Чикаго каза, че пожарът е започнал около 10 часа сутринта. на 15-ия етаж на сградата и се е разпрострял до 24-ия етаж, преди пожарникарите да успеят да го овладеят около 12:30 ч.

Причината за пожара все още не е изяснена.

