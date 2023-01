За трети път вадят жена от канализацията, искала да плува

Миналата седмица жена от Флорида беше извадена от дренажна канализация за трети път в рамките на две години. Полицейското управление в Делрей Бийч съобщи, че полицаи и пожарникари са реагирали на сигнал за жена, която е бедствала, докато плува в канал близо до блок 500 на булевард “Линдел”. Служителите са открили жената, идентифицирана като Линдзи Джейн Кенеди, и са я попитали дали има нужда от помощ.

Кенеди, обаче, не им е обърнала внимание и се насочила към дренажната тръба. Полицията в Делрей заяви, че тя отказала да излезе и започнала да пълзи по-навътре във водосточната тръба, която пресичала под булевард “Линдел”. Пожарникарите успели да задържат Кенеди между две секции на тръбата, докато екипът за специални операции на Делрей Бийч използвал стълба и спасителен колан, за да я извади, пише "Телеграф".

Кенеди е получила леки наранявания и ѝ е оказана медицинска помощ на място, преди да бъде транспортиран в болница за допълнителни прегледи. Полицията в Делрей каза, че преди това пожарната е спасила Кенеди от дренажна канализация през март 2021 г., след като тя е била в неизвестност в продължение на три седмици.

Според местни новинарски издания по това време, Кенеди казала на полицията, че е отишла да плува в канал близо до къщата на приятеля си на 3 март, същата нощ, когато приятелят ѝ я обявил за изчезнала. Докато плувала, открила врата в плитката част на канала и забелязала тунел. Тя продължила да следва тунелите, докато не осъзнала, че се е изгубила. В крайна сметка Кенеди е спасена близо до кръстовище, след като жена се обадила на телефон 911, за да съобщи за дама, която крещи за помощ от канализацията. Жената, която по това време е на 43 години, казала на полицията, че е вървяла в канализационната система от около три седмици. Разкрила, че е оцеляла, след като намерила в канализацията неотворена кутия джинджифилова бира.

Полицията се свърза с майката на Кенеди, която обяснила, че дъщеря ѝ има психични заболявания, често употребява незаконни наркотици и обича да прави "странни неща" и да „ взема лоши решения". Преди да изчезне членовете на семейството на Кенеди са присъствали на библейско учение, където са научили за пътуването на пророк Илия. Според близките на Кенеди, тя оставила бележка на майка си, като ѝ съобщила, че възнамерява да потегли на собствено пътуване.

Според доклади на полицията, Кенеди отново изчезнала през април 2020 г. при подобни обстоятелства. През юли 2021 тя е арестувана в Флорида за кражба на бира от бензиностанция, при която опитала да блъсне служителка с колата си, след като преминала на няколко пъти на червено и катастрофирала. След пътния инцидент Кенеди се скрила в жилищен блок, но била предадена от охранителите на блока. Според спътничка на Кенеди, тя е избягала от местопрестъплението, тъй като не притежавала шофьорска книжка. Свидетелството ѝ пък било отнемано 17 пъти от 2007 до 2020 година.

