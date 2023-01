Спасиха елен, заклещил главата си в кофа

Спасители в Мичиган помогнаха на елен, заклещил главата си в пластмасова кофа.

Кадри от камери за видеонаблюдение, заснети в Ийст Лансинг, показват изпадналото в беда животно на име Лъки, предава Нова телевизия.

В рамките на три минути спасителите успели да го заловят, да премахнат кофата и да пуснат елена обратно в дивата природа.

Според местни медии Лъки е бродил с кофа на главата в продължение на около две седмици.

A neighborhood group in Lansing, Michigan, successfully removed a Halloween bucket from a deer’s head on January 22, which media reported had been stuck on the animal for weeks. The Video was recorded by South Lyon Murphy Lost Animal Recovery. pic.twitter.com/xZReEbBcp6