Почина легендата на рока Дейвид Кросби

Американският музикант Дейвид Кросби, съосновател на две влиятелни рок групи, почина на 81-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Певецът и текстописец става известен с фолк-рок група "Бърдс", към която се присъеднява през 1964 г. и участва в създаването на оглавили класациите хитове, сред които кавър на "Mr Tambourine Man" на Боб Дилън и "Turn! Turn! Turn!" .

Малко след като напуска формацията през 1967 г. , Кросби става част от супергрупата "Кросби, Стилс енд Наш". В нея той се изявява заедно със Стивън Стилс и Греъм Наш, а по-късно към тях се присъединява и Нийл Йънг.

Докато е в групата, Кросби написва парчетата "Guinnevere", "Almost Cut My Hair", "Long Time Gone", "Delta" и "Deja Vu".

"С голяма тъга съобщаваме, че след дълго боледуване почина нашият любим Дейвид (Крос) Кросби. Той беше заобиколен с обич от съпругата си и сродна душа Джан и сина си Джанго", се казва в съобщение, изпратено от половинката на музиканта - Джан Данс, до американското издание "Варайъти".

"Въпреки че той вече не е тук с нас, неговата човечност и добра душа ще продължат да ни напътстват и вдъхновяват. Наследството му ще продължи да живее чрез неговата легендарна музика. Мир, любов и хармония за всички, които познаваха Дейвид и тези, до които той се докосна. Той ще ни липсва много... Благодарим за любовта и молитвите".

Дейвид Кросби е въведен два пъти в Залата на славата на рокендрола като член на двете групи.

Той бе въплъщение на кредото "секс, наркотици и рокендрол". Освен зависимостта към наркотиците, която в крайна сметка доведе до трансплантация на черен дроб, през бурния живот на Кросби имаше тежка катастрофа с мотоциклет, смърт на приятелка и битки с хепатит С и диабет, припомня Ройтерс.

Певецът от "Бийч бойс" Брайън Уилсън бе сред първите, които отдадоха почит на музиканта, като каза, че е "загубил думи" след новината. "Не знам какво да кажа, освен че съм с разбито сърце да чуя за Дейвид Кросби. Той беше невероятен талант... толкова велик певец и автор на песни. И прекрасен човек", написа Уилсън в Туитър.

