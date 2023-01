Бебе в памперс размахва пистолет в жилищен блок

Мъж в американския щат Индиана беше арестуван, след като невръстният му син беше заснет да размахва пистолет.

Кадрите предизвикаха истински ужас. На видеото се вижда как малко дете, само по памперс, държи оръжие, докато се скита само из жилищна сграда. Случката, заснета от охранителната камера на блока, накара полицията да арестува бащата на детето.

Той е бил задържан, след като съсед е съобщил в полицията за случилото се. 45-годишният баща Шейн Озбърн казал на ченгетата, че е бил болен и е спал, когато синът му е напуснал дома им, но отрича да е имал пистолет в апартамента, пише Телеграф.

2-годишно дете гърмя с пистолет в кв. „Столипиново“

„Никога не съм внасял пистолет в тази къща, ако има, той е на братовчед ми“, заяви той пред CNN. Въпреки това, властите намерили в дома му и патрони, които за щастие не са били сложени в оръжието.

Бащата е изправен пред обвинение за небрежност, но може да получи още обвинения, защото е престъпник, каза полицията. Детето сега е с майка си, която заяви, че е била ужасена да види сина си с пистолет, но настоя, че Осбърн е добър баща.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L