Звезди от "Ромео и Жулиета" съдят продукцията за сексуално насилие

Звездите от наградения с "Оскар" филм "Ромео и Жулиета" от 1968 г. съдят "Парамаунт Пикчър" за сексуално насилие заради заснемането на гола сцена с тяхно участие, предава Би Би Си.

Ленърд Уайтинг и Оливия Хъси са тийнейджъри по време на снимките.Сега в съдебния иск актьорите, които вече са на 70 години, твърдят, че режисьорът Франко Дзефирели "ги е насърчил да се снимат голи сцени", въпреки първоначалните му уверения, че това няма да се наложи. От филмовата компания все още не са коментирали скандала.

Уайтинг и Хъси претендират за обезщетение в размер на повече от 500 млн. долара заради страданията, които твърдят, че са преживели, и приходите, които филмът е донесъл.

Двамата посочват в иска си още, че Дзефирели, който почина през 2019 г., първоначално им е казал, че ще носят бельо в телесен цвят по време на сцена в спалнята. На сутринта обаче режисьорът изненадващо им съобщил, че ще носят само грим за тяло, като същевременно ги е уверил, че камерата ще бъде разположена, така че да не показва голота.

Във финалния вариант обаче за кратко са показани голите задни части на Уайтинг и голите гърди на Хъси.

Признаха Харви Уайнстийн за виновен по второ дело сексуално посегателство

Дзефирели им казал, че трябва да играят голи, "иначе филмът ще се провали" и кариерите им ще пострадат, твърди двойката в иска. Актьорите "вярвали, че нямат друг избор”.

Двойката съди "Парамаунт Пикчър” за сексуално насилие, сексуален тормоз и измама, както и за разпространение на голи снимки на подрастващи.

В документите по делото се казва, че Уайтинг и Хъси са търпели емоционални и психически щети в продължение на десетилетия в резултат на начина, по който са били третирани.

Искът е подаден в петък във Върховния съд на Санта Моника по силата на калифорнийски закон, който временно спира давността за сексуално насилие над деца.

По онова време "Ромео и Жулиета" жъне огромен успех. Номиниран е за четири награди "Оскар" - включително за най-добър режисьор и най-добър филм, като печели два - за операторско майсторство и костюми.

Olivia Hussey and Leonard Whiting are suing Paramount for alleged sexual harassment, fraud, sexual abuse and intentional infliction of emotional distress.



The actors say they were pressured into filming nude scenes for 1968 film ‘Romeo and Juliet’ when they were 15 and 16. pic.twitter.com/5j1uv42Ste