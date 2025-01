Масовата депортация на имигранти в САЩ започна

В САЩ арестуваха 538 нелегални мигранти и депортираха стотици в мащабна операция само дни след встъпването на Доналд Тръмп в длъжност, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Ливит, цитирана от Франс прес.

„Администрацията на Тръмп задържа 538 криминално проявени нелегални мигранти“, написа тя в социалната мрежа X и добави, че „стотици“ са били депортирани с военни самолети.

TODAY: The Trump Administration arrested 538 illegal immigrant criminals including a suspected terrorist, four members of the Tren de Aragua gang, and several illegals convicted of sex crimes against minors.