Екзекутираха транссексуална жена за първи път в САЩ

Транссексуална жена бе екзекутирана за първи път в историята на САЩ, предаде Франс прес.

Това е и първото изпълнение на смъртна присъда в страната от началото на годината.

Екзекутираха жена в САЩ за пръв път от 67 години

Амбър Маклафлин бе екзекутирана вчера със смъртоносна инжекция в централния щат Мисури. Според местни медии тя била държана в "коридора на смъртта" за мъже, предаде БТА.

49-годишната Маклафлин била осъдена на смърт за убийството на своята бивша приятелка, което извършила в предградие на Сейнт Луис през 2003 г. - преди да си смени пола. Тя не понесла раздялата и заплашвала жената, която дори си издействала съдебна заповед за защита.

Един ден обаче Маклафлин причакала бившата си приятелка пред работата й близо да река Мисури и я убила с кухненски нож.

През 2006 г. съдебно жури я признало за виновна, но не постигнало съгласие по присъдата. Тогава съдия осъдил Маклафлин на смърт.

Мисури и Индиана са двата американски щата, където магистрати имат право да постановяват смъртна присъда, когато съдебно жури не може да постигне единодушие по въпроса, отбелязва АФП.

Адвокатите на Маклафлин поискаха от губернатора на Мисури, републиканеца Майк Парсън, да замени смъртната присъда с доживотна, като се аргументираха, че тя се основава на преценката на един-единствен човек. Откакто бе избран на поста през 2018 г., Парсън не е удовлетворил нито една молба за помилване. Той не направи това и този път, въпреки че в призивите се включиха редица известни личности, сред които двама представители на Мисури в Камарата на представителите от Демократическата партия.

Два други случая на транссексуални жени в САЩ привлякоха общественото внимание през последните месеци.

През октомври Върховният съд на щата Охайо потвърди смъртната присъда на Виктория Дрейн за убийство. В Орегон, губернаторката Кейт Браун от Демократическата партия замени миналия месец смъртната присъда на Тара Зист за убийството на двама мъже с доживотен затвор без право на помилване.

