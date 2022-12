Пилот на F-35 не успя да овладее машината при кацане и катапултира

Пилот на F-35 се наложи да катапултира след неуспешно вертикално кацане на машината по време на учение във военновъздушна база в щата Тексас.

,,Осведомени сме за инцидента с F-35 на общата писта в базата във Форт Уърт и разбираме, че пилотът е катапултирал успешно'', заявиха от компанията "Локхийд Мартин", разработила самолета.

Говорител на Пентагона уточни, че въпросният изтребител по това време е бил пилотиран от служител на американското правителство, а не от пилот на военновъздушните сили, тъй като като този модел на F-35 – F-35B Lightning II – все още не е официално въведен в експлоатация в армията и е в процес на тестови период от "Локхийд Мартин".

От "Локхийд Мартин" посочиха още, че "безопасността е техен водещ приоритет и разследването на причините за инцидента ще продължи".

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO