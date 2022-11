Готов е строежът на най-тънкия небостъргач в света

Завършиха най-тънкия небостъргач в света. Новопостроената кула е с височина 435 метра.

Дизайнерите, които стоят зад най-тънкия небостъргач в света, току-що подариха на феновете на ултра-луксозния начин на живот ранен коледен подарък.

Базираната в Ню Йорк фирма Studio Sofield разкри интериора на Steinway Tower, новопостроената кула с височина 435 метра с изглед към Central Park. Съобщението бележи завършването на разкошната забележителност в центъра на Манхатън, която беше построена на място, заето някога от историческата компания за пиана Steinway & Sons, пише bTV.

91-етажният небостъргач, известен още като 111 West 57th Street, помещава 46 жилища на цял етаж и пентхауси. Снимките, публикувани този месец от дизайнерите, показват разкошни фоайета, украсени с варовик, мрамор, почерняла стомана и кадифе, подове, павирани с димносив масивен дъб и оригинални произведения на изкуството на Пикасо и Матис.

Според Studio Sofield интериорът на Steinway Tower е проектиран така, че да напомня за величието на Позлатената епоха на Ню Йорк, период от края на XIX в. век, когато булевардите на града са били облицовани с величествените имения на барони-разбойници като Андрю Карнеги и Корнелиус Вандербилт. Улицата с тези сгради се намира в центъра на града, станала известна като „Редът на милиардерите“, казва CNN.

Рекорден подвиг

Интериорът на сградата включва 17-метров плувен басейн, разположен в изпълнена със светлина стая с прозорци от пода до тавана, заобиколен от редица палми. Има и модерен поглед върху легендарния бар King Cole в Ню Йорк, допълнен с декоративен балкон и персонализирани златни и сребърни стенописи.

Другите удобства включват частни трапезарии с кухня за кетъринг на главния готвач, голф симулатор и озеленена тераса.

Френският Спайдърмен изкачи за първи път небостъргач заедно със своя син

Със съотношение височина към ширина от 24:1, Steinway Tower е описана от своите архитекти като „най-тънкия небостъргач в света“. Фасадата на кулата включва блокове от теракот, материал, който изглежда променя цвета и текстурата си, ако се гледа на различни светлини и от различни ъгли.

Със своите 435 метра, това е и една от най-високите сгради в западното полукълбо, малко по-малко от две други в Ню Йорк: One World Trade Center с височина 541 метра и Central Park Tower с височина 472 метра.

Супер тънките небостъргачи, известни още като „кули молив“, се превърнаха в отличителни черти на силуета на Хонконг през 70-те години на миналия век. Оттогава много големи градове, сред които и Ню Йорк последваха примера.

Цените на жилищата в небостъргача в Манхатън, разработени от JDS Development Group и Property Markets Group, варират от 7,75 млн. до 66 млн. долара.

The thinnest skyscraper in the world: Steinway Tower.https://t.co/IfHCIHUVco pic.twitter.com/igOIf6hpYR