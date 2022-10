Френският Спайдърмен изкачи за първи път небостъргач заедно със своя син

Катерачът Ален Робер, наричан Френския Спайдърмен, изкачи необезопасен един от най-високите небостъргачи в Барселона, като към него за първи път се присъедини и синът му, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

"Този ​​път е различно. Синът ми не е катерач, така че по някакъв начин се чувствам отговорен", сподели Робер, докато се подготвяше за щурма. "Знам, че той е голямо момче, на 34 г. е. Това е негово собствено решение, но в крайна сметка аз съм негов баща."

Минувачи и испанската полиция наблюдаваха как 60-годишният мъж и неговият син Жулиен катерят 144-метровата Торе Глорис, известна преди с имено Торе Агбар - покрита със стъкло офис сграда, проектирана от архитекта Жан Нувел и известна със светлините си през нощта.

"Чувствам се много стресиран. Никога през живота си не съм бил толкова уплашен“, каза Жулиен пред Ройтерс преди старта.

"Правил съм страшни неща, но това е... Никога не съм се страхувал толкова за живота си. За щастие имам баща си, който ще говори с мен, ще ме напътства."

Двамата се изкатериха на върха на сградата за по-малко от час и бяха посрещнати от полиция, която ги придружи до изхода по по-традиционния начин - вътре в зданието - и не ги арестува.

Жулиен, който осем години е бил армията и е запален спортист, се е подготвил, гледайки видеоклипове от предишните изкачвания на баща си.

Ален Робер започва да се катери през 1975 г., като тренира на скалите близо до родния си град Валанс в Южна Франция. От 1977 г. се катери сам, като е покорил над 150 сгради, сред които Бурдж Халифа в Дубай - най-високата в света, Айфеловата кула, моста "Голдън гейт" в Сан Франциско.

Робер рядко получава разрешение и се катери необезопасен, като използва само ръцете си.

