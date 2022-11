Осъдиха к-поп звезда на 13 години затвор

В Пекин осъдиха канадския певец Крис У на 13 години затвор, след като съдът го призна за виновен за няколко престъпления, включително изнасилване. Това се случва малко повече от година след ареста му в Китай, където е роден и развива бляскавата си кариера, пише Ройтерс.

Бившият член на К-поп групата EXO беше задържан миналата година, след като 18-годишна китайска ученичка го обвини публично, че е склонявал нея и други момичета, някои от които непълнолетни, да правят секс с него.

Съдът го признава за виновен и за събирането на тълпа за участие в секс оргия през юли 2018 г., се казва в решението. Освен това той е осъден да плати 600 млн. юана (83,77 млн. долара) за укриване на лични доходи и за други данъчни нарушения, съобщи данъчното бюро.

След излежаването на присъдата певецът, който има канадско гражданство, ще бъде депортиран, пише Нова телевизия.. В съда, по време на произнасянето на присъдата, е присъствал канадски дипломат, отбелязва Асошиейтед прес.

