Торнадо връхлетя Оклахома и Тексас, има загинал и ранени

Торнадо връхлетя части от американските щати Тексас и Оклахома, като отне живота на най-малко един човек, рани над 20 души и срути десетки жилища и сгради, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тежко засегнат е окръг Маккъртейн, който се намира в югоизточната част на щата Оклахома. Директорът на окръжната служба по извънредните ситуации Коди Макданиел потвърди, че има един смъртен случай, но не даде подробности.

В малкия град Айдабел бяха разрушени църква, медицински център и училище. "Всичко в южната и източната част на Айдабел е разрушено", каза Стивън Картър, също представител на службата за справяне с извънредните ситуации, пред изданието "Тексаркана газет".

