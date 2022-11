Почина кулинарната блогърка и писателка Джули Пауъл

Кулинарната блогърка и писателка Джули Пауъл почина на 49-годишна възраст, съобщава АФП. Пауъл спечели световна известност благодарение на филмовата екранизация на книгата й „Джули и Джулия“.



В информацията си за смъртта на писателката „Ню Йорк таймс“ се позовава на съпруга на Пауъл. Писателката е починала на 26 октомври в дома си след сърдечен арест.

Джули Пауъл е родена и израснала в Остин, Тексас. Работи в администрацията на Ню Йорк, преди да стартира кулинарния си блог. През 2005 г. блогът прераства в книга – „Джули и Джулия“. Авторката описва предизвикателството да приготви 524 ястия в малка кухня. С много хумор Пауъл коментира рецептите на известната готвачка и водеща на кулинарно предаване от 60-те години Джулуя Чайлд. Чайлд популяризира френската кухня пред американската аудитория.

През 2009 г. излиза и филмът „Джули и Джулия“ с режисьор Нора Ефрон. В екранизацията участват Ейми Адамс и Мерил Стрийп, пише БТА.

Животът на Джули Пауъл беше вдъхновение за множество кулинарни блогъри, автори на готварски книги и специалисти гастрономи в САЩ. В своя публикация в Туитър готвачката Деб Пърлман описа шока си от смъртта на Пауъл, наричайки я „първата кулинарна блогърка“.

