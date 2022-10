Джо Байдън се загуби в градината на Белия дом

В поредна смущаваща ситуация попадна Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в. Този път американският президент се загуби в градината на Белия дом след събитие по засаждане на дръвчета на Южната морава.

Обезпокоителни кадри от опита на Байдън да се върне обратно в президентската резиденция бяха публикувани в Twitter и предизвикаха лавина от коментари.

Във видеото се чува как Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в пита телохранителите си от Сикрет сървис: „Къде отиваме?“. Президентът е упътен от гардовете, но заявява, че иска да премине по друг път. След като сътрудниците му го уверяват, че може да прави каквото си иска, но няма как да се прибере, ако се запъти в посоката, която е избрал, Байдън обръща посоката и заедно със съпругата си Джил се отправя към сградата на Белия дом по правилния маршрут.

JUST IN - Joe Biden gets lost AGAIN trying to find his way into the White House.



This is a national emergency. pic.twitter.com/PBvVpOS4aG