Манията по канибала Джефри Дамър предизвика смут и недоволство в САЩ

С наближаването на Хелоуин американците луднаха по неочакван костюм, наподобяващ серийният убиец и канибал Джефри Дамър.

Причината един от най-бруталните престъпници в историята на САЩ да стане хит е най-новият сериал на Нетфлик „Чудовище: Историята на Джефри Дамър“, който разказва за живота на жестокия канибал и убиец.

Twitter loses it over Jeffrey Dahmer costumes for Halloween https://t.co/g53AiANeHi pic.twitter.com/n2MhSxCNT8