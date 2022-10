Полицията в Калифорния арестува заподозрян в шест последователни убийства

Полицията в град Стоктън в Калифорния съобщи вчера, че е арестувала мъж, заподозрян в извършването на шест последователни убийства, потресли северната част на щата, предаде Ройтерс.

Благодарение на сигнали и следствени действия властите са успели да проследят и да спрат мъжа, докато шофирал в събота рано сутринта. Заподозреният, облечен в черни дрехи, с маска около врата и с огнестрелно оръжие в колата, бе на "мисия да убива", каза на пресконференция началникът на градската полиция Стенли МакФадън.

Той добави, че задържаният е Уесли Браунли, на 43 години.

Седемте нападения с огнестрелно оръжие са започнали през миналата година и са продължили до септември т.г. Балистична експертиза е установила по-рано този месец, че те са свързани помежду си.

BREAKING: Wesley Brownlee, 43, has been arrested for being the suspected Shadow Stalker serial killer who claimed 6 lives and attempted to murder a woman. 5 of the victims were Mexican men. 4 pf the victims were homeless. #stockton #shadowstalker #serialkiller pic.twitter.com/gJGHGAT5jB