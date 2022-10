Милиардер се отказа от руското си гражданство

Милиардерът от Силициевата долина Юрий Милнер, роден в Москва, съобщи вчера, че се е отказал от руското си гражданство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Моето семейство и аз напуснахме Русия окончателно през 2014 г., след руската анексия на Крим. А това лято приключихме официално процеса на отказ от руското си гражданство", написа той в Туитър.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.