American Airlines отмени всичките си полети

American Airlines разпореди спиране на всички свои полети в САЩ. Причината е „технически проблем“, съобщиха от Федералната авиационна администрация (ФАА) и авиокомпанията, предаде БТВ.

Прекъсването на полетите се случи в началото на Бъдни вечер и в един от най-натоварените периоди за пътуване. От ФАА съобщиха, че American Airlines е поискала наземно спиране на всички свои полети.

„В момента изпитваме технически проблем с всички полети на American Airlines“, написа авиокомпанията в публикация в X. „Вашата безопасност е наш най-голям приоритет, след като това бъде коригирано, ще ви изпратим безопасно на път към вашата дестинация“, добавиха от American Airlines.

BREAKING: American Airlines has grounded all flights due to a technical issue. The FAA has issued a nationwide ground stop. pic.twitter.com/L7PyMoyuUG

След кратко прекъсване, авиокомпанията съобщи, че е възобновила обслужването и че "технически проблем" е забавил всичките им полети в Съединените щати.

От авиокомпанията отново започнаха да извършват полети около 8 ч. днес, каза говорителят на авиокомпанията Сара Янц пред Си Ен Ен. Федералната авиационна администрация отмени своята национална заповед за наземно спиране на всички полети на American Airlines. „Извиняваме се на нашите клиенти за неудобството“, се казва в изявление на авиокомпанията.

UPDATE: American Airlines says its nationwide ground stop is OVER. “Flights are boarding,” spx tells me. FAA ground stop cancelation here… pic.twitter.com/Mts0wFwghQ