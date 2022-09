САЩ призоваха за прекратяване на военните действия между Армения и Азербайджан

Съединените щати са дълбоко обезпокоени от съобщенията за нападения по границата между Армения и Азербайджан и призовават за незабавно прекратяване на военните действия, заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън, цитиран от Ройтерс.

"Както отдавна дадохме ясно да се разбере, конфликтът не може да има военно решение", се казва в изявлението на Блинкън. "Настояваме за незабавно прекратяване на каквито и да било военни действия", пише още в изявлението.

Конфликтът между Армения и Азербайджан отново се разпали

Междувременно пресслужбата на арменското министерство на отбраната съобщи, че ситуацията на арменско-азербайджанската граница остава напрегната и там се водят позиционни сражения.

JUST IN - Official message from the US Secretary of State on the ongoing incursion into #Armenia: https://t.co/WuJb8hsKZj