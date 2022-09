Конфликтът между Армения и Азербайджан отново се разпали

Сраженията между Азербайджан и Армения в оспорвания регион Нагорни Карабах в Южен Кавказ снощи отново се разгоряха, предаде ДПА.

Според съобщения в руските новинарски агенции, които се позовават на арменското министерство на отбраната, азербайджанските войски са атакували арменски позиции на три места с артилерия и едрокалибрени оръжия.

This is how #Azerbaijan builds "peace" with #Armenia ... pic.twitter.com/qSqxX8rIAj