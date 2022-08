"Продължавай да танцуваш", написа бившата ръководителка на дипломацията на САЩ Хилари Клинтън Хилари Клинтън (по баща Родъм)– американска юристка и политичка. Хилари Родъм е родена на 26 на финландската премиерка Сана Марин, чийто вкус към купоните породи полемика по света, предаде Франс прес.

Клинтън публикува в Туитър снимка, на която танцува с вдигнати ръце. Тя е заснета през 2012 г. в колумбийския град Картахена.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV